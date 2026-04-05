Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.60
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Малкин — 23-й игрок в истории НХЛ, набравший 1400+ очков. Среди россиян — 2-й, среди игроков «Питтсбурга» — 3-й

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (9:4).

В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина стало 57 (18+39) очков в 53 играх при полезности «+12».

За карьеру в рамках регулярок — 1403 (532+871) балла в 1266 матчах.

Малкин стал 23-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1400 очков. На 22-м месте в списке лучших бомбардиров в истории идет Дэйл Хаверчак (1409 в 1188 играх), на 21-м — Даг Гилмор (1414 в 1474), на 20-м — Адам Оутс (1420 в 1337).

Среди россиян Малкина опережает только Александр Овечкин («Вашингтон», 1684 в 1568).

Среди игроков «Пингвинс» — только Сидни Кросби (1756 в 1417) и Марио Лемье (1723 в 915).

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше