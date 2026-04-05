Малкин — 23-й игрок в истории НХЛ, набравший 1400+ очков. Среди россиян — 2-й, среди игроков «Питтсбурга» — 3-й

В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина стало 57 (18+39) очков в 53 играх при полезности «+12».
За карьеру в рамках регулярок — 1403 (532+871) балла в 1266 матчах.
Малкин стал 23-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1400 очков. На 22-м месте в списке лучших бомбардиров в истории идет Дэйл Хаверчак (1409 в 1188 играх), на 21-м — Даг Гилмор (1414 в 1474), на 20-м — Адам Оутс (1420 в 1337).
Среди россиян Малкина опережает только Александр Овечкин («Вашингтон», 1684 в 1568).
Среди игроков «Пингвинс» — только Сидни Кросби (1756 в 1417) и Марио Лемье (1723 в 915).
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.