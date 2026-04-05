Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.60
П2
4.04
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Макдэвид без очков в матче с «Вегасом», отрыв в гонке бомбардиров НХЛ сократился до 1 очка. У него 126 баллов против 125 у Кучерова и 122 у Маккиннона

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (1:5).

Источник: Спортс‘’

29-летний канадец провел на льду 23:25 и 5 раз бросил по воротам, завершив встречу с полезностью «+1» и 2 потерями.

В 77 играх в сезоне у него 126 (43+83) очков. Отрыв в гонке бомбардиров лиги сократился до 1 балла — на счету форварда «Тампы» Никиты Кучерова после гола в сегодняшнем матче с «Бостоном» (3:1) стало 125 (42+83) очков.

На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон. После гола в ворота «Далласа» у него 122 (51+71) балла в 74 играх.

Отметим, что до конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 5 матчей, «Лайтнинг» — 6, «Эвеланш» — 7.

В случае равенства очков первый критерий определения победителя — большее число заброшенных шайб, второй — меньшее число проведенных игр.