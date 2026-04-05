Макдэвид без очков в матче с «Вегасом», отрыв в гонке бомбардиров НХЛ сократился до 1 очка. У него 126 баллов против 125 у Кучерова и 122 у Маккиннона

29-летний канадец провел на льду 23:25 и 5 раз бросил по воротам, завершив встречу с полезностью «+1» и 2 потерями.
В 77 играх в сезоне у него 126 (43+83) очков. Отрыв в гонке бомбардиров лиги сократился до 1 балла — на счету форварда «Тампы» Никиты Кучерова после гола в сегодняшнем матче с «Бостоном» (3:1) стало 125 (42+83) очков.
На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон. После гола в ворота «Далласа» у него 122 (51+71) балла в 74 играх.
Отметим, что до конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 5 матчей, «Лайтнинг» — 6, «Эвеланш» — 7.
В случае равенства очков первый критерий определения победителя — большее число заброшенных шайб, второй — меньшее число проведенных игр.