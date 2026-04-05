Малкин сделал 14-й хет-трик в регулярках НХЛ — 4-й результат среди россиян. В истории «Питтсбурга» он делит 2-е место с Кросби

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (9:4).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 57 (18+39) очков в 53 играх текущей регулярки.

Хет-трик стал для него 14-м за карьеру в лиге (в рамках регулярок, еще 2 были в плей-офф).

Малкин вышел на чистое 4-е место среди россиян в истории НХЛ по числу игр с 3+ шайбами, опередив Илью Ковальчука (13). Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 34), Павел Буре (20) и Александр Могильный (17).

В истории «Питтсбурга» Евгений догнал Сидни Кросби (14) и делит с ним 2-е место. Клубным рекордом владеет Марио Лемье (40).

Среди действующих игроков Малкина опережают Овечкин, Давид Пастрняк («Бостон», 19) и Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 16). По 14 хет-триков также у Кросби, Коннора Макдэвида («Эдмонтон») и Остона Мэттьюса («Торонто»).

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше