Малкин с 3+1 и 1400-м очком в НХЛ в матче с «Флоридой» стал 1-й звездой дня в лиге. Также в тройку вошли Келлер с 3+1 и Кемпе с 2+2

Третья звезда — форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе с 4 (2+2) очками в матче с «Торонто» (7:6 ОТ).
Вторая звезда — форвард «Юты» Клейтон Келлер с 4 (3+1) очками в матче с «Ванкувером» (7:4).
Первая звезда — форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин с 4 (3+1) очками в матче с «Флоридой» (9:4). Сегодня 39-летний россиянин достиг отметки 1400 баллов в регулярках лиги.
Узнать больше по теме
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.