Малкин про 1400 очков в НХЛ: «Потрясающее число. И это все за одну команду — огромное достижение. Мне нравится играть за “Питтсбург”

31-летний россиянин сделал хет-трик и прибавил результативную передачу. Теперь у него 1403 (532+871) очка в 1266 играх.
«Потрясающее число, безусловно. И это все за одну команду — огромный успех. Мне нравится играть за “Питтсбург”.
Сейчас у нас отличный коллектив. Мы очень старались сегодня. Очки для нас очень важны, победа важна, потому что это очень много для нас значит. Мы боремся за выход в плей-офф", — сказал Малкин.
