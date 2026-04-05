Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф — 1831. 40-летний форвард обошел Сакика, рекорд у Гретцки — 3237 баллов

На счету 40-летнего форварда стало 1831 (1005+826) очко за 1729 игр. Он обошел Джо Сакика, в активе которого 1829 (709+1120) баллов.
Рекорд по этому показателю у Уэйна Гретцки — 3237 (1016+2221) очков за 1694 матча. За ним располагаются Марк Мессье (2181), Яромир Ягр (2122), Горди Хоу (2010), Сидни Кросби (1957), Рон Фрэнсис (1941), Стив Айзерман (1940) и Марио Лемье (1895).
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.