Малкин — 5-й уроженец стран Европы с 1400+ очками в НХЛ. Форвард «Питтсбурга» повторил достижение Овечкина, Ягра, Микиты и Селянне

39-летний россиянин стал пятым хоккеистом, родившимся в странах Европы, который смог преодолеть отметку в 1400 очков за карьеру в лиге.
Малкин повторил достижение Яромира Ягра (1921 очко), Александра Овечкина (1684), Стэна Микиты (1467, родился на территории современной Словакии, но выступал за Канаду) и Теему Селянне (1457).
39-летний Малкин — самый возрастной автор хет-трика в истории «Питтсбурга». Он превзошел Рекки.
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.