Малкин и Кросби набрали по 2+ очка в одном матче в 170-й раз — 5-е место в истории НХЛ для одноклубников. Рекорд у Гретцки и Курри — 254 игры

39-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка, 38-летний канадец — 0+2. Эта игра стала 170-й в регулярках, в которой оба хоккеиста набрали по два балла и более.
Дуэт из «Питтсбурга» разделил пятое место в истории НХЛ с Даниэлем и Хенриком Сединами по числу таких матчей для пары одноклубников.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки и Яри Курри — 254 игры. За ними расположились Майк Босси и Брайан Троттье (209), Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (207), а также Уэйн Гретцки и Марк Мессье (173).
Малкин об овациях фанатов после хет-трика «Флориде»: «Я чуть не заплакал, было невероятно. Хочу добраться до 1500 очков».