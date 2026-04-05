Малкин и Кросби набрали по 2+ очка в одном матче в 170-й раз — 5-е место в истории НХЛ для одноклубников. Рекорд у Гретцки и Курри — 254 игры

Форварды «Питтсбурга» Евгений Малкин и Сидни Кросби отметились несколькими результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (9:4).

39-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка, 38-летний канадец — 0+2. Эта игра стала 170-й в регулярках, в которой оба хоккеиста набрали по два балла и более.

Дуэт из «Питтсбурга» разделил пятое место в истории НХЛ с Даниэлем и Хенриком Сединами по числу таких матчей для пары одноклубников.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки и Яри Курри — 254 игры. За ними расположились Майк Босси и Брайан Троттье (209), Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль (207), а также Уэйн Гретцки и Марк Мессье (173).

Малкин об овациях фанатов после хет-трика «Флориде»: «Я чуть не заплакал, было невероятно. Хочу добраться до 1500 очков».

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
