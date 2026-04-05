Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.60
П2
4.04
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Губерниев об Овечкине в КХЛ: «Я бы не торопился. Нужно побить еще один рекорд Гретцки и постараться выиграть Кубок Стэнли — вернуться всегда успеет»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Александру Овечкину рано переходить в FONBET КХЛ.

Источник: Спортс‘’

Действующее соглашение 40-летнего форварда с «Вашингтоном» истекает 30 июня 2026 года. В этом сезоне НХЛ он набрал 61 (31+30) очко в 77 матчах.

"Если Овечкин вернется в КХЛ, хорошо, но российскому клубу это обойдется в копеечку.

Я бы на месте Александра не торопился возвращаться при всей моей любви к КХЛ. Овечкину еще нужно постараться выиграть Кубок Стэнли в составе «Вашингтона» и еще один рекорд Гретцки побить. А вернуться он всегда успеет.

Александр еще сезон-другой может смело отыграть в НХЛ с учетом своих физических кондиций, а дальше поглядим. Если вернется в Россию, будем приветствовать. Вопрос только, в какую команду", — сказал Губерниев.

Депутат Журова об Овечкине: «Важно вовремя уйти. Саша не хочет, чтобы про него говорили: "Уже не тот".

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
