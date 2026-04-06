Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
У Малкина 16 сезонов с 1+ очком за игру — больше всех среди россиян. Хоу провел 17 таких регулярок, Гретцки — 19, Кросби — 21

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился 2 результативными передачами в матче против «Флориды» (5:2).

Источник: Спортс‘’

Россиянин набрал 59 (18+41) очков в 54 играх, «Пингвинс» проведут еще 4 встречи до конца регулярного сезона.

Таким образом, Малкин завершит текущий сезон с показателем не менее 1 очка за игру — в 16-й раз за карьеру.

Это лучший результат среди российских игроков. У Александра Овечкина 14 таких регулярок, у Никиты Кучерова — 10.

Малкин занимает 4-е место по этому показателю в истории лиги. Больше сезонов с 1+ очком за игру провели: Горди Хоу (17), Уэйн Гретцки (19) и Сидни Кросби (21).

Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
