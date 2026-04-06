У Малкина 16 сезонов с 1+ очком за игру — больше всех среди россиян. Хоу провел 17 таких регулярок, Гретцки — 19, Кросби — 21

Россиянин набрал 59 (18+41) очков в 54 играх, «Пингвинс» проведут еще 4 встречи до конца регулярного сезона.
Таким образом, Малкин завершит текущий сезон с показателем не менее 1 очка за игру — в 16-й раз за карьеру.
Это лучший результат среди российских игроков. У Александра Овечкина 14 таких регулярок, у Никиты Кучерова — 10.
Малкин занимает 4-е место по этому показателю в истории лиги. Больше сезонов с 1+ очком за игру провели: Горди Хоу (17), Уэйн Гретцки (19) и Сидни Кросби (21).
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше