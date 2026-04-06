Капризов сделал 6-й хет-трик в НХЛ. В истории «Миннесоты» больше лишь у Габорика — 9

Россиянин сделал 6-й хет-трик в регулярках и занимает второе место в истории «Уайлд».
Рекордсмен по этому показателю — Мариан Габорик с 9 хет-триками за «Миннесоту».
В 75 матчах текущего сезона на счету Капризова 87 (43+44) очков.
