Демидов без очков впервые за 6 матчей: 1 бросок за 16:32 против «Нью-Джерси»

Форвард «Монреаля» Иван Демидов не набрал очков в матче с «Нью-Джерси» (0:3).
5-матчевая результативная серия (2+4) россиянина прервалась.
В 77 играх текущего сезона на его счету 60 (17+43) баллов.
Сегодня за 16:32 (5:52 — в большинстве) у Демидова 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, полезность — «минус 2».