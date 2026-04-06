Ярушин о рекордах Овечкина: «Не вызвали эффекта “вау!” — я был во всем этом уверен. Саня — молодец, прославляет нашу страну и дает понять, что российские хоккеисты очень крутые»

6 апреля 2025 года Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.
— Хотелось спросить вас про Александра Овечкина. Вас впечатляют его рекорды?
— Об этом уже много было сказано, Саня — молодец. У каждого из нас свой путь, и он вписал свое имя в историю.
Я на это смотрю спокойно, и это не вызвало такого эффекта «вау!», потому что я был во всем этом уверен. Это человек, который прославляет нашу страну и дает понять, что российские хоккеисты очень крутые.
И там сейчас подтягивается целое поколение тех, кто здорово выступает в НХЛ, — Никита Кучеров, Кирилл Капризов. Челябинские ребята тоже очень хорошие. Поэтому Санька Овечкин — молодчик, он показывает пример, — сказал Ярушин.