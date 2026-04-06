Вячеслав Козлов о словах о Комтуа «он меня тоже задолбал»: «Максим заряжен, но чересчур много разговаривает с судьями. Я сказал специально, чтобы арбитр не очень сильно придирался к нему»

Козлов во время матча плей-офф Чемпионата КХЛ с «Динамо» Минск (0−4) сказал судье о поведении Комтуа в матче: «Он меня тоже уже задолбал».
— В сети всплыл ролик, в котором вы сказали судьям, что Комтуа вас «тоже задолбал». Прокомментируйте эти слова…
— Вы видели весь клип или только выборочно? Надо смотреть полную версию. Судья Беляев был очень напряжен, и мне надо было сгладить этот градус напряжения. Нам не нужны были удаления.
Посмотрите весь ролик — там была дружеская встреча, мы с арбитром называли друг друга по именам. Но я пошел на этот шаг специально, чтобы договориться с судьей, чтобы он не очень сильно придирался к Максиму.
Комтуа всегда играет в тело, очень заряжен, но чересчур много разговаривает с судьями. Я иначе там не мог поступить.
— Будет ли он дальше выступать за «Динамо»?
— Мы в переговорном процессе. Надеюсь, что мы сможем договориться, — сказал Козлов.