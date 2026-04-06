Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.26
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.50
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2

Вячеслав Козлов о словах о Комтуа «он меня тоже задолбал»: «Максим заряжен, но чересчур много разговаривает с судьями. Я сказал специально, чтобы арбитр не очень сильно придирался к нему»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил свои слова о нападающем Максиме Комтуа.

Источник: Спортс‘’

Козлов во время матча плей-офф Чемпионата КХЛ с «Динамо» Минск (0−4) сказал судье о поведении Комтуа в матче: «Он меня тоже уже задолбал».

— В сети всплыл ролик, в котором вы сказали судьям, что Комтуа вас «тоже задолбал». Прокомментируйте эти слова…

— Вы видели весь клип или только выборочно? Надо смотреть полную версию. Судья Беляев был очень напряжен, и мне надо было сгладить этот градус напряжения. Нам не нужны были удаления.

Посмотрите весь ролик — там была дружеская встреча, мы с арбитром называли друг друга по именам. Но я пошел на этот шаг специально, чтобы договориться с судьей, чтобы он не очень сильно придирался к Максиму.

Комтуа всегда играет в тело, очень заряжен, но чересчур много разговаривает с судьями. Я иначе там не мог поступить.

— Будет ли он дальше выступать за «Динамо»?

— Мы в переговорном процессе. Надеюсь, что мы сможем договориться, — сказал Козлов.