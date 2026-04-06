«Будет битва, мясорубка». Бучельников о серии ЦСКА с «Авангардом»

— СКА, с которым вы играли в первом раунде, пропагандирует романтичный хоккей Ларионова, а вот «Авангард» — настоящая машина под руководством Буше. Какие у вас ожидания от серии второго раунда плей‑офф?
— Интересно, будет битва, мясорубка, можно сказать. С нетерпением ждем игр.
— В серии «Авангарда» с «Нефтехимиком» в первом раунде плей‑офф было много трэш‑тока. Готовы к тому, что придется тоже с подобным столкнуться?
— Не видел, у нас была своя серия, свои интересы, поэтому мы этого не видели, да и не особо интересно.
— Вам не запрещено будет подобными вещами заниматься? Все‑таки Никитин — тренер, который любит дисциплину.
— У нас этого не возникало, не можем знать, можно или нет, но стараемся держать дисциплину, — сказал Бучельников.