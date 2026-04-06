«Автомобилист» объявит об уходе Заварухина и назначении Кудашова 7 апреля («Матч ТВ»)

«Вопрос по Кудашову решился буквально за два дня. Еще в конце прошлой недели руководство “Автомобилиста” запрашивало у агентов список свободных иностранных тренеров. Но потом оно переключилось на российский рынок и очень быстро договорилось с Кудашовым о двухлетнем контракте. Объявить его должны во вторник», — сообщил «Матч ТВ» источник, приближенный к ситуации.
«Автомобилист» в первом раунде Кубка Гагарина уступила «Салавату Юлаеву» (1−4). Вместе с Заварухиным клуб из Екатеринбурга покинет и его штаб. Тренер работал с уральской командой с 2021 года.
Кудашов оставался без работы с ноября 2025 года, когда был уволен с поста главного тренера московского «Динамо».