Никитин о трэш‑токе в серии с «Авангардом»: «Если ты собран и сфокусирован на своей цели, это не сработает. В плей‑офф ты должен спокойно все воспринимать»

— В серии с «Нефтехимиком» игроки «Авангарда» много внимания уделяли трэш‑току. Вы, тренер, который много внимания уделяет психологии, уже начали готовить к подобным действиям своих хоккеистов?
— Честно, не следил за этими вещами. У меня хватало своей работы, но сейчас это часть информационного пространства. Время сейчас такое.
В плей‑офф ты должен быть хладнокровен и достаточно спокойно все воспринимать, не в плане эмоций, а в плане концентрации спокойно реагировать на трэш‑ток и все хорошие и плохие моменты.
— То есть вы своим игрокам не запрещаете участвовать в подобных историях?
— Я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем вы говорите, поэтому не могу сказать, запрещаю или нет.
— Имеются в виду попытки «залезть под кожу» сопернику. Иногда даже публично.
— Если ты собран и сфокусирован на своей цели, то это не сработает, — сказал Никитин.