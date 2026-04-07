05:00
Сан-Хосе
:
Чикаго
05:30
Лос-Анджелес
:
Нэшвилл
не начался
Баффало
:
Тампа-Бэй
не начался
Виннипег
:
Сиэтл
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
Генменеджер «Айлендерс» про Дебура: «Такие парни не задерживаются на рынке долго. Он добивался успеха везде, где работал. Это как заполучить лучшего свободного агента»

Генеральный менеджер «Айлендерс» Матье Дарш прокомментировал назначение Питера Дебура на пост главного тренера команды после увольнения Патрика Руа за четыре игры до конца регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс‘’

"Такие парни, как Пит Дебур, не задерживаются на рынке долго. Его послужной список… Он добивался успеха везде, где работал.

Он очень структурированный тренер. Это как заполучить лучшего свободного агента на рынке. Пит — выдающийся тренер. Его успехи говорят сами за себя.

Как только Пит появился на рынке, ситуация обострилась. Мы углубились в переговоры, и я решился на этот ход.

У нас сейчас три дня тренировок перед первой игрой [при Дебуре]. Я встретился с командой после принятия решения и поговорил индивидуально с несколькими ребятами. Они знают, какая задача стоит перед ними в этом сезоне и в следующем", — сказал Дарш.

