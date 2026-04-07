Генменеджер «Айлендерс» про Дебура: «Такие парни не задерживаются на рынке долго. Он добивался успеха везде, где работал. Это как заполучить лучшего свободного агента»

"Такие парни, как Пит Дебур, не задерживаются на рынке долго. Его послужной список… Он добивался успеха везде, где работал.
Он очень структурированный тренер. Это как заполучить лучшего свободного агента на рынке. Пит — выдающийся тренер. Его успехи говорят сами за себя.
Как только Пит появился на рынке, ситуация обострилась. Мы углубились в переговоры, и я решился на этот ход.
У нас сейчас три дня тренировок перед первой игрой [при Дебуре]. Я встретился с командой после принятия решения и поговорил индивидуально с несколькими ребятами. Они знают, какая задача стоит перед ними в этом сезоне и в следующем", — сказал Дарш.
Дикий тренд НХЛ: теперь «Айлендерс» сменили главного — за 4 матча до плей-офф! Что происходит?