Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.15
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2

Константин Окулов: «С супругой минимальная идеология хоккея, стараюсь его дома не обсуждать — хватает на стадионе. Иначе башка лопнет в конце плей-офф»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов рассказал, что старается смотреть меньше хоккея во время плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс‘’

— Как провели вы эту паузу после заключительного матча серии с «Нефтехимиком»? Удалось ли, может быть, чем-то заняться таким, чем не могли себе позволить заняться во время серии? Во что-то поиграть, посмотреть, расслабиться? Есть ощущение восстановленности, прежде всего, моральной, ментальной?

— Рано говорить про усталость и восстановленность, мы всего лишь во втором раунде. Но вы правильно сказали, первое, что хочется после игры — это забыть маленько хоккей, как бы это ни звучало. Побыть с супругой, с детьми, полежать на диване, посмотреть какой-нибудь сериал, почитать книгу.

И в первую очередь, чтобы голова отдохнула от хоккея, нам дали пару дней выходных, я провел их с семьей. Так что, наверное, самое важное именно для меня, для многих ребят, именно маленько отпустить хоккей, а потом у нас были тренировки, собрания, и я думаю, сейчас мы уже готовы к следующему раунду.

— Хоккей вообще дома запрещен был? По телевизору включать другие матчи, другие серии.

— Да нет, потихонечку, все равно между играми включаешь фоном какой-то хоккей, все равно интересно последить. Но я думаю, дальше все меньше и меньше хоккея хочется дома.

Стараюсь вообще его дома не обсуждать. С супругой минимальная идеология хоккея, потому что и так его хватает здесь, на стадионе. Я говорю, в плей-офф самое важное, чтобы твоя голова успевала отдыхать.

— То есть сильно пристально вы эти другие серии не смотрите? Вот как вы сказали, фоном именно?

— Да-да, фоном. У нас, представьте, каждый день игра, через день собрание, тренировочный процесс. Надо думать о своей игре и, как говорится, свои проблемы переживать.

И если ты будешь еще сидеть, постоянно смотреть хоккей и другое, ну твоя башка уже лопнет просто в конце плей-офф, — сказал Окулов.