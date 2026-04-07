Константин Окулов: «С супругой минимальная идеология хоккея, стараюсь его дома не обсуждать — хватает на стадионе. Иначе башка лопнет в конце плей-офф»

— Как провели вы эту паузу после заключительного матча серии с «Нефтехимиком»? Удалось ли, может быть, чем-то заняться таким, чем не могли себе позволить заняться во время серии? Во что-то поиграть, посмотреть, расслабиться? Есть ощущение восстановленности, прежде всего, моральной, ментальной?
— Рано говорить про усталость и восстановленность, мы всего лишь во втором раунде. Но вы правильно сказали, первое, что хочется после игры — это забыть маленько хоккей, как бы это ни звучало. Побыть с супругой, с детьми, полежать на диване, посмотреть какой-нибудь сериал, почитать книгу.
И в первую очередь, чтобы голова отдохнула от хоккея, нам дали пару дней выходных, я провел их с семьей. Так что, наверное, самое важное именно для меня, для многих ребят, именно маленько отпустить хоккей, а потом у нас были тренировки, собрания, и я думаю, сейчас мы уже готовы к следующему раунду.
— Хоккей вообще дома запрещен был? По телевизору включать другие матчи, другие серии.
— Да нет, потихонечку, все равно между играми включаешь фоном какой-то хоккей, все равно интересно последить. Но я думаю, дальше все меньше и меньше хоккея хочется дома.
Стараюсь вообще его дома не обсуждать. С супругой минимальная идеология хоккея, потому что и так его хватает здесь, на стадионе. Я говорю, в плей-офф самое важное, чтобы твоя голова успевала отдыхать.
— То есть сильно пристально вы эти другие серии не смотрите? Вот как вы сказали, фоном именно?
— Да-да, фоном. У нас, представьте, каждый день игра, через день собрание, тренировочный процесс. Надо думать о своей игре и, как говорится, свои проблемы переживать.
И если ты будешь еще сидеть, постоянно смотреть хоккей и другое, ну твоя башка уже лопнет просто в конце плей-офф, — сказал Окулов.