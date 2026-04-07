Василевский отбил 25 из 28 бросков «Баффало». Поражение — 18-е в 55 матчах

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отбил 25 бросков из 28 в матче с «Баффало» (2:4). Четвертый гол «Сэйбрс» забили в пустые ворота на 59-й минуте.
Россиянин потерпел 18-е поражение в сезоне.
Всего в 55 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 37 побед (лучший результат в лиге) при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,32.