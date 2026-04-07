«Нью-Джерси» уволил генменеджера Фицджералда. Он занимал должность с 2020 года

Он занимал должность с 2020 года, а в 2024-м стал еще и президентом «Девилс» по хоккейным операциям. До этого он был ассистентом генерального менеджера клуба (с 2015 года).
В лучшем сезоне под его руководством (2022/23) «Нью-Джерси» обновил свои рекорды по победам (52) и очкам (112) в регулярном чемпионате и вышел во второй раунд плей-офф.
При этом в сезоне-2023/24 клуб пропустил розыгрыш Кубка Стэнли, в сезоне-2024/25 вылетел в первом раунде, а в текущем сезоне идет на 13-м месте в Восточной конференции за 5 игр до завершения регулярки.