Совладелец «Нью-Джерси» об отставке Фицджералда: «Пора двигаться в другом направлении. Мы не оправдали ожиданий. Межсезонье будет критически важным для клуба»

Управленец занимал должность с 2020 года. За это время клуб выиграл только одну серию плей-офф, а в текущем сезоне занимает 13-е место в Восточной конференции.
"У нас с Томом состоялся обстоятельный разговор, и мы согласились с тем, что команде пора двигаться в другом направлении.
Том изменил траекторию развития нашей команды, при нем был установлен рекорд франшизы по очкам за сезон. Он помог превратить Нью-Джерси в хоккейный центр. Это уважаемый руководитель в организации и лиге в целом. Я благодарен Тому за дружбу и желаю ему и его семье всего наилучшего.
Говоря о дальнейшем развитии клуба, важно отметить наших болельщиков. Я понимаю, что мы не оправдали ваших ожиданий. Я понимаю и разделяю ваше разочарование.
Предстоящее межсезонье будет критически важным для нашей организации, и мы будем изучать все пути, которые наилучшим образом подготовят «Девилс» к борьбе за Кубок Стэнли", — сказал Блитцер.