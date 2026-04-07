Дебур о назначении главным тренером «Айлендерс» за 4 игры до конца регулярки: «Это было неожиданно. Я не следил за командой, первая реакция была: “Куда спешить? До межсезонья две недели”

Специалист заменил на этом посту Патрика Руа, при котором команда набрала 89 очков в 78 играх. «Островитяне» отстают от зоны плей-офф на Востоке на 1 очко.
«Честно говоря, это было совершенно неожиданно. Первое общение с [генменеджером] Матье Даршем у нас было в субботу. На следующий день мы провели обстоятельную беседу. Я не следил за “Айлендерс”, я больше наблюдал за своими бывшими командами и за теми ребятами, которых тренировал в сборной Канады на Олимпиаде. Но последние двое суток я был полностью сосредоточен на “Айлендерс”. Так что я готов к следующей игре.
Здесь царит атмосфера взаимопонимания, и Матье был очень убедителен. Когда мы начали разговор, моя первая реакция, вероятно, была точно такой же, как и у всех: «До межсезонья две недели, куда спешить?».
Но он очень много рассказал мне об организации, руководстве и направлении развития. Здесь Боб Бугнер — человек, с которым я ранее уже дважды работал совместно. Кроме того, мне близок этот регион страны. Но самое главное — это то видение будущего организации, которое обрисовал мне Матье", — сказал Дебур.