Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
овертайм
Лос-Анджелес
2
:
Нэшвилл
2
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.15
П2
10.50
Хоккей. НХЛ
08.04
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
08.04
Каролина
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Дебур о назначении главным тренером «Айлендерс» за 4 игры до конца регулярки: «Это было неожиданно. Я не следил за командой, первая реакция была: “Куда спешить? До межсезонья две недели”

Главный тренер «Айлендерс» Питер Дебур высказался о своем назначении, состоявшемся за 4 матча до завершения регулярного чемпионата.

Специалист заменил на этом посту Патрика Руа, при котором команда набрала 89 очков в 78 играх. «Островитяне» отстают от зоны плей-офф на Востоке на 1 очко.

«Честно говоря, это было совершенно неожиданно. Первое общение с [генменеджером] Матье Даршем у нас было в субботу. На следующий день мы провели обстоятельную беседу. Я не следил за “Айлендерс”, я больше наблюдал за своими бывшими командами и за теми ребятами, которых тренировал в сборной Канады на Олимпиаде. Но последние двое суток я был полностью сосредоточен на “Айлендерс”. Так что я готов к следующей игре.

Здесь царит атмосфера взаимопонимания, и Матье был очень убедителен. Когда мы начали разговор, моя первая реакция, вероятно, была точно такой же, как и у всех: «До межсезонья две недели, куда спешить?».

Но он очень много рассказал мне об организации, руководстве и направлении развития. Здесь Боб Бугнер — человек, с которым я ранее уже дважды работал совместно. Кроме того, мне близок этот регион страны. Но самое главное — это то видение будущего организации, которое обрисовал мне Матье", — сказал Дебур.