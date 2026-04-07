«Лос-Анджелес» одолел «Нэшвилл» (3:2 Б) и вошел в зону плей-офф на Западе. У «Кингс» 83 очка, у «Предаторс» — 82, у «Сан-Хосе» — 81, у &la

Автором победного буллита для «Кингс» стал форвард Адриан Кемпе.
С 83 очками в 77 играх (19 побед в основное время) калифорнийцы завершили игровой день на второй позиции в зоне wild card, вытеснив оттуда «Предаторс» (82 в 77, 26).
При этом конкуренты сегодня тоже победили. «Сан-Хосе» обыграл «Чикаго» (3:2) и отстает от зоны плей-офф на 2 очка при наличии игры в запасе по сравнению с другими претендентами (81 в 76, 25). «Виннипег» справился с «Сиэтлом» (6:2) и отстает на 3 очка (80 в 77, 27).
Отметим, что «Сент-Луис» (78 в 76, 29) отстает от зоны плей-офф на 5 очков при наличии игры в запасе.