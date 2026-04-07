Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.04
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
08.04
Каролина
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

«Лос-Анджелес» одолел «Нэшвилл» (3:2 Б) и вошел в зону плей-офф на Западе. У «Кингс» 83 очка, у «Предаторс» — 82, у «Сан-Хосе» — 81, у &la

«Лос-Анджелес» обыграл «Нэшвилл» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ и вошел в зону плей-офф в Западной конференции.

Автором победного буллита для «Кингс» стал форвард Адриан Кемпе.

С 83 очками в 77 играх (19 побед в основное время) калифорнийцы завершили игровой день на второй позиции в зоне wild card, вытеснив оттуда «Предаторс» (82 в 77, 26).

При этом конкуренты сегодня тоже победили. «Сан-Хосе» обыграл «Чикаго» (3:2) и отстает от зоны плей-офф на 2 очка при наличии игры в запасе по сравнению с другими претендентами (81 в 76, 25). «Виннипег» справился с «Сиэтлом» (6:2) и отстает на 3 очка (80 в 77, 27).

Отметим, что «Сент-Луис» (78 в 76, 29) отстает от зоны плей-офф на 5 очков при наличии игры в запасе.