Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.04
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
08.04
Каролина
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
08.04
Монреаль
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.93
Хоккей. НХЛ
08.04
Нью-Джерси
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
08.04
Оттава
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
08.04
Даллас
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.50
П2
4.29
Хоккей. НХЛ
08.04
Миннесота
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.70
П2
4.37
Хоккей. НХЛ
08.04
Сент-Луис
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.04
X
4.20
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
08.04
Юта
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
08.04
Анахайм
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
08.04
Ванкувер
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.90
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2

Овечкин обратился к участникам чемпионата России по хоккею среди глухих

Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Источник: AP 2024

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, нападающий и капитан клуба «Вашингтон» Александр Овечкин в видеобращении пожелал успеха участникам чемпионата России по хоккею среди глухих, который во вторник начался в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

«Желаю вам удачи и успеха! Тренируйтесь, вы большие молодцы, мы болеем и переживаем. Вы все самые лучшие», — сказал Овечкин в видеообращении.

Спортсменов также поприветствовали победители Олимпийских игр по хоккею Павел Дацюк и Иван Телегин. «Дорогие хоккеисты, я вам желаю наслаждаться моментом и игрой. Покажите высокий уровень игры, всем победы и удачи», — сказал Телегин.

Дацюк в разговоре с журналистами сообщил, что ранее играл против команды глухих спортсменов. «Эти ребята играют с большим желанием, всегда хотят победить — вот такие у меня воспоминания от них, было достаточно тяжело играть. Главная особенность адаптивного хоккея в том, что игрокам тяжело свисток судьи слышать, поэтому здесь лампочки горят и свет подают. А так на льду хоккей один — это один общий язык, и когда начинаешь играть, то все забывается, и ты даже не понимаешь, что такая игра чем-то отличается», — поделился Дацюк.

Соревнования проходят на «Дацюк-Арене» и завершатся 15 апреля, участие в них принимают команды из шести регионов РФ. «Вы своим примером показываете, что спорт не имеет границ. Ваше упорство, дисциплина, самоотверженность и самоотдача показывают, что можно при желании преодолеть любые барьеры. Сегодня здесь собрались команды, которые имеют большой опыт участия в таких турнирах, и каждая заряжена на победу», — обратился к атлетам полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
