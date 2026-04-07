Овечкин обратился к участникам чемпионата России по хоккею среди глухих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, нападающий и капитан клуба «Вашингтон» Александр Овечкин в видеобращении пожелал успеха участникам чемпионата России по хоккею среди глухих, который во вторник начался в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.
«Желаю вам удачи и успеха! Тренируйтесь, вы большие молодцы, мы болеем и переживаем. Вы все самые лучшие», — сказал Овечкин в видеообращении.
Спортсменов также поприветствовали победители Олимпийских игр по хоккею Павел Дацюк и Иван Телегин. «Дорогие хоккеисты, я вам желаю наслаждаться моментом и игрой. Покажите высокий уровень игры, всем победы и удачи», — сказал Телегин.
Дацюк в разговоре с журналистами сообщил, что ранее играл против команды глухих спортсменов. «Эти ребята играют с большим желанием, всегда хотят победить — вот такие у меня воспоминания от них, было достаточно тяжело играть. Главная особенность адаптивного хоккея в том, что игрокам тяжело свисток судьи слышать, поэтому здесь лампочки горят и свет подают. А так на льду хоккей один — это один общий язык, и когда начинаешь играть, то все забывается, и ты даже не понимаешь, что такая игра чем-то отличается», — поделился Дацюк.
Соревнования проходят на «Дацюк-Арене» и завершатся 15 апреля, участие в них принимают команды из шести регионов РФ. «Вы своим примером показываете, что спорт не имеет границ. Ваше упорство, дисциплина, самоотверженность и самоотдача показывают, что можно при желании преодолеть любые барьеры. Сегодня здесь собрались команды, которые имеют большой опыт участия в таких турнирах, и каждая заряжена на победу», — обратился к атлетам полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.