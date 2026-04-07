Овечкин обратился к участникам чемпионата России по хоккею среди глухих

Дацюк в разговоре с журналистами сообщил, что ранее играл против команды глухих спортсменов. «Эти ребята играют с большим желанием, всегда хотят победить — вот такие у меня воспоминания от них, было достаточно тяжело играть. Главная особенность адаптивного хоккея в том, что игрокам тяжело свисток судьи слышать, поэтому здесь лампочки горят и свет подают. А так на льду хоккей один — это один общий язык, и когда начинаешь играть, то все забывается, и ты даже не понимаешь, что такая игра чем-то отличается», — поделился Дацюк.