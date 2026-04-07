Воробьев о Гурьянове: «Таланта ему не занимать. Очень быстрый игрок с прекрасным броском, с голевым чутьем, что было доказано и на уровне НХЛ»

В 5 матчах серии плей-офф против СКА (4−1) он набрал 7 (6+1) очков. В 5-й игре Гурьянов сделал хет-трик. Ранее он выступал в НХЛ.
"Он очень быстрый игрок с прекрасным броском, с голевым чутьем, что было доказано и на уровне НХЛ. Денис — один из таких игроков, которых сложно сдержать, когда у него все идет. Таланта Гурьянову не занимать. Это было во всех возрастах, и с такими данными он может творить чудеса. Здорово, что в этой серии он свой талант реализовал.
Нужно понимать, что игроку, который вернулся в Россию из-за океана, нужно определенное время, чтобы перестроиться. Другая лига, другой хоккей. Зачастую игрок уезжает туда еще практически ребенком, который только подавал надежды.
Кто-по балансировал между фарм-клубом и НХЛ, ему важно было показать себя в АХЛ. Где-то не на команду сыграть, а набрать свои очки, чтобы подняли в первую команду. И вот они возвращаются домой, а там рядом мама-папа, семья, друзья… На всех нужно найти время.
Но с этим сталкиваются многие. Тот же Николай Голдобин заиграл в «Металлурге», но в ЦСКА у него не получилось. У Руслана Исхакова были определенные моменты. Через что он только не прошел за карьеру — и Германия, и Финляндия, и студенческая лига. В КХЛ поначалу часто терял шайбу, что мне не нравилось.
Но Руслан фанат хоккея. Он сам себя сделал, и это был вопрос времени, как быстро ему удастся перестроиться. Я и не сомневался в нем — человек живет игрой", — написал Воробьев.
«За такое в мое время башку отрывали». Илья Воробьев — о главном в плей-офф КХЛ.