Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.60
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.70
П2
4.37
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.01
X
4.30
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
04:30
Юта
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.40
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.31
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
4.66
X
4.90
П2
1.63
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2

Воробьев о Гурьянове: «Таланта ему не занимать. Очень быстрый игрок с прекрасным броском, с голевым чутьем, что было доказано и на уровне НХЛ»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе«» поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Дениса Гурьянова.

Источник: Спортс‘’

В 5 матчах серии плей-офф против СКА (4−1) он набрал 7 (6+1) очков. В 5-й игре Гурьянов сделал хет-трик. Ранее он выступал в НХЛ.

"Он очень быстрый игрок с прекрасным броском, с голевым чутьем, что было доказано и на уровне НХЛ. Денис — один из таких игроков, которых сложно сдержать, когда у него все идет. Таланта Гурьянову не занимать. Это было во всех возрастах, и с такими данными он может творить чудеса. Здорово, что в этой серии он свой талант реализовал.

Нужно понимать, что игроку, который вернулся в Россию из-за океана, нужно определенное время, чтобы перестроиться. Другая лига, другой хоккей. Зачастую игрок уезжает туда еще практически ребенком, который только подавал надежды.

Кто-по балансировал между фарм-клубом и НХЛ, ему важно было показать себя в АХЛ. Где-то не на команду сыграть, а набрать свои очки, чтобы подняли в первую команду. И вот они возвращаются домой, а там рядом мама-папа, семья, друзья… На всех нужно найти время.

Но с этим сталкиваются многие. Тот же Николай Голдобин заиграл в «Металлурге», но в ЦСКА у него не получилось. У Руслана Исхакова были определенные моменты. Через что он только не прошел за карьеру — и Германия, и Финляндия, и студенческая лига. В КХЛ поначалу часто терял шайбу, что мне не нравилось.

Но Руслан фанат хоккея. Он сам себя сделал, и это был вопрос времени, как быстро ему удастся перестроиться. Я и не сомневался в нем — человек живет игрой", — написал Воробьев.

