Рябыкин об игре сына за «Динамо» в плей-офф МХЛ: «Он пытался что-то создавать, бегал, подключался, но КПД пока ноль. Мог бы сыграть лучше и в обороне, и в атаке»

Защитник московского «Динамо» Елисей Рябыкин не набрал ни одного очка в 4 играх серии Кубка Харламова-2026 с «Динамо-Шинником» (1−3, 0:2 в 4-й игре). Клуб из Москвы вылетел из плей-офф.
"По мне, он мог бы сыграть лучше и в обороне, и в атаке, какие-то моменты создавать. Он пытался что-то создавать, бегал, подключался, но КПД пока ноль.
Что касается всей серии, думаю, из-за того что команда долго не играла, то чуть-чуть не подошла в форме. Бобруйск же играл в плей-ин с «Крыльями».
Ребята из основы усилили команду, показали достаточно хорошую игру. Но за четыре матча забили три гола с игры. Это очень мало, — сказал Рябыкин.
Все динамовские команды в профессиональных лигах уже завершили сезон. Московский клуб Фонбет Чемпионата КХЛ уступил минскому «Динамо» в 1-м раунде Кубка Гагарина (0−4). Петербургское «Динамо» не вышло в плей-офф ВХЛ.
«Динамо» же надо обязательно сделать выводы, подумать, что дальше делать", — отметил Рябыкин.
