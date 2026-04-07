03:00
Даллас
:
Калгари
03:00
Миннесота
:
Сиэтл
03:00
Сент-Луис
:
Колорадо
04:30
Юта
:
Эдмонтон
05:00
Анахайм
:
Нэшвилл
05:00
Ванкувер
:
Вегас
не начался
Детройт
:
Коламбус
не начался
Каролина
:
Бостон
не начался
Монреаль
:
Флорида
не начался
Нью-Джерси
:
Филадельфия
не начался
Оттава
:
Тампа-Бэй
Рябыкин об игре сына за «Динамо» в плей-офф МХЛ: «Он пытался что-то создавать, бегал, подключался, но КПД пока ноль. Мог бы сыграть лучше и в обороне, и в атаке»

Двукратный чемпион России Дмитрий Рябыкин высказался об игре своего сына в решающем матче серии ⅛ финала плей-офф Olimpbet МХЛ.

Защитник московского «Динамо» Елисей Рябыкин не набрал ни одного очка в 4 играх серии Кубка Харламова-2026 с «Динамо-Шинником» (1−3, 0:2 в 4-й игре). Клуб из Москвы вылетел из плей-офф.

"По мне, он мог бы сыграть лучше и в обороне, и в атаке, какие-то моменты создавать. Он пытался что-то создавать, бегал, подключался, но КПД пока ноль.

Что касается всей серии, думаю, из-за того что команда долго не играла, то чуть-чуть не подошла в форме. Бобруйск же играл в плей-ин с «Крыльями».

Ребята из основы усилили команду, показали достаточно хорошую игру. Но за четыре матча забили три гола с игры. Это очень мало, — сказал Рябыкин.

Все динамовские команды в профессиональных лигах уже завершили сезон. Московский клуб Фонбет Чемпионата КХЛ уступил минскому «Динамо» в 1-м раунде Кубка Гагарина (0−4). Петербургское «Динамо» не вышло в плей-офф ВХЛ.

«Динамо» же надо обязательно сделать выводы, подумать, что дальше делать", — отметил Рябыкин.

