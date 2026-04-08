Демидов забил «Флориде», став 2-й звездой матча. У него 18+43 в 61 игре

Россиянин набрал 61-е (18+43) очко в сезоне, всего он провел 78 игр.
Сегодня за 20:19 — лучший показатель среди форвардов «Канадиенс» (4:54 — в большинстве) — у Демидова 4 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность — «0».
Форвард «Монреаля» Иван Демидов реализовал большинство в матче с «Флоридой» (4:3 Б) и был признан второй звездой.
