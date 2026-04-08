«Даллас» и «Миннесота» сыграют в первом раунде плей-офф НХЛ. Команды занимают 2-е и 3-е места по очкам на Западе

Это стало известно после того, как «Колорадо» (112 очков в 77 играх) обеспечил себе первое место в Западной конференции.
Таким образом, «Даллас» (104 в 78, 2-е место по очкам на Западе) и «Миннесота» (102 в 78, 3-е место по очкам на Западе), которые также останутся в топ-3 Центрального дивизиона, сыграют друг с другом в первом раунде Кубка Стэнли.
Команда, занявшая второе место в дивизионе по итогам регулярки, получит преимущество своего льда.
Ранее команды встречались в плей-офф дважды — и тоже в первом раунде (2016, 2023). Обе серии выиграл «Даллас» со счетом 4−2.