Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» — приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (Professional Hockey Writers Association) выдвигает по одному кандидату от команды. Обладатель трофея станет известен в июне.
В этом регулярном чемпионате на счету Овечкина 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Этот сезон — 21-й для россиянина в НХЛ.
Фетисов об Овечкине: «Хотел бы, чтобы Саша отыграл следующий сезон. Рекорд Гретцки должен быть целью, надо потерпеть. Эта цифра будет ориентиром на 100 лет».
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.