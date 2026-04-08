Овечкин, Копитар, Маршанд, Тэйвс, Ландескуг, Биннингтон, Улльмарк, Бенн — в числе номинантов на «Билл Мастертон Трофи». Приз НХЛ вручают за верность хоккею

Стали известны все номинанты на «Билл Мастертон Трофи». Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

Источник: Спортс‘’

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (Professional Hockey Writers Association) выдвинула по одному кандидату от команды. Обладатель трофея станет известен в июне.

Список номинантов выглядит следующим образом:

«Бостон» — Чарли Макэвой;

«Баффало» — Расмус Далин;

«Детройт» — Доминик Шайн;

«Флорида» — Брэд Маршанд;

«Монреаль» — Майк Мэтисон;

«Оттава» — Линус Улльмарк;

«Тампа-Бэй» — Даррен Рэддиш;

«Торонто» — Оливер Экман-Ларссон;

«Каролина» — Тэйлор Холл;

«Коламбус» — Бун Дженнер;

«Нью-Джерси» — Бренден Диллон;

«Айлендерс» — Кайл Палмиери;

«Рейнджерс» — Мэттью Робертсон;

«Филадельфия» — Гарретт Уилсон;

«Питтсбург» — Энтони Манта;

«Вашингтон» — Александр Овечкин;

«Чикаго» — Спенсер Найт;

«Колорадо» — Габриэль Ландескуг;

«Даллас» — Джейми Бенн;

«Миннесота» — Йеспер Валльстедт;

«Нэшвилл» — Оззи Висблатт;

«Сент-Луис» — Джордан Биннингтон;

«Юта» — Клейтон Келлер;

«Виннипег» — Джонатан Тэйвс;

«Анахайм» — Вилле Хуссо;

«Калгари» — Девин Кули;

«Эдмонтон» — Коннор Ингрэм;

«Лос-Анджелес» — Анже Копитар;

«Сан-Хосе» — Лоран Броссуа;

«Сиэтл» — Джордан Эберле;

«Ванкувер» — Кевин Ланкинен;

«Вегас» — Акира Шмид.

В прошлом году награду получил Шон Монахан из «Коламбуса» — друг Джонни Годро, погибшего в конце августа 2024 года.

Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством “Вашингтона”. В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».

