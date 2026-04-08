Овечкин, Копитар, Маршанд, Тэйвс, Ландескуг, Биннингтон, Улльмарк, Бенн — в числе номинантов на «Билл Мастертон Трофи». Приз НХЛ вручают за верность хоккею

Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (Professional Hockey Writers Association) выдвинула по одному кандидату от команды. Обладатель трофея станет известен в июне.
Список номинантов выглядит следующим образом:
«Бостон» — Чарли Макэвой;
«Баффало» — Расмус Далин;
«Детройт» — Доминик Шайн;
«Флорида» — Брэд Маршанд;
«Монреаль» — Майк Мэтисон;
«Оттава» — Линус Улльмарк;
«Тампа-Бэй» — Даррен Рэддиш;
«Торонто» — Оливер Экман-Ларссон;
«Каролина» — Тэйлор Холл;
«Коламбус» — Бун Дженнер;
«Нью-Джерси» — Бренден Диллон;
«Айлендерс» — Кайл Палмиери;
«Рейнджерс» — Мэттью Робертсон;
«Филадельфия» — Гарретт Уилсон;
«Питтсбург» — Энтони Манта;
«Вашингтон» — Александр Овечкин;
«Чикаго» — Спенсер Найт;
«Колорадо» — Габриэль Ландескуг;
«Даллас» — Джейми Бенн;
«Миннесота» — Йеспер Валльстедт;
«Нэшвилл» — Оззи Висблатт;
«Сент-Луис» — Джордан Биннингтон;
«Юта» — Клейтон Келлер;
«Виннипег» — Джонатан Тэйвс;
«Анахайм» — Вилле Хуссо;
«Калгари» — Девин Кули;
«Эдмонтон» — Коннор Ингрэм;
«Лос-Анджелес» — Анже Копитар;
«Сан-Хосе» — Лоран Броссуа;
«Сиэтл» — Джордан Эберле;
«Ванкувер» — Кевин Ланкинен;
«Вегас» — Акира Шмид.
В прошлом году награду получил Шон Монахан из «Коламбуса» — друг Джонни Годро, погибшего в конце августа 2024 года.
Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством “Вашингтона”. В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».