Сучков о 0:1 от «Локомотива»: «Терпели, ждали своего момента, но где-то не повезло. Вернемся лучше. Нужно пользоваться нашей сильной стороной — скоростью»

— Плотная игра, вязкий хоккей. К чему готовились, то и увидели от соперника. Терпели, ждали своего момента, но где-то не повезло. У меня был шанс сравнять, были еще моменты, но это плей-офф, так случается.
Мы уже сталкивались с такой игрой на старте первого раунда, мы проходили это, так что вернемся лучше.
— В концовке казалось, что «Локомотив» не устоит.
— Где-то их вратарь сыграл удачно. Мы делали почти все возможное, бросали, закрывали обзор.
— За счет чего «Салават» может улучшить свою игру ко второму матчу?
— Наверное, где-то сыграть проще, пользоваться нашей сильной стороной — скоростью. Они могут начать отбрасываться, инициатива перейдет к нам, за счет этого и стоит играть, — сказал Сучков.
«Локомотив» обыграл «Салават» (1:0) и повел 1−0 в серии. Исаев сделал 28 сэйвов, Шалунов забил гол.