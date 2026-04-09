Хоккей
Хоккей. НХЛ
02:30
Торонто
:
Вашингтон
П1
3.10
X
4.40
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
П1
2.55
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
П1
1.62
X
4.45
П2
4.83
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Пономарев об игре Костина против «Авангарда»: «Всегда хочется доказать бывшей команде, что хотелось остаться. У нас замечательная организация»

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев подвел итоги матча серии второго раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (3:0, 1−0).

Источник: Спортс''

"Хороший матч, боевой. Открытие счета — это дает преимущество, но ключ к победе находится в раздевалке. В плей-офф спецбригады решают много, 5 на 5 все друг друга знают, трудно получить преимущество в равных составах. Большинство и меньшинство сегодня молодцы.

Что касается вбрасываний в чужой зоне, этот компонент мы сегодня провалили. Постарались быть более настырными. Считаю, что уровень концентрации у нас был ровно такой, как и в серии с «Нефтехимиком».

ЦСКА — очень боевитая команда. Думаю, и мы, и они сыграем следующий матч лучше. Игра Костина? Всегда хочется доказать бывшей команде, что хотелось остаться здесь. Потому что у нас замечательная организация", — сказал Пономарев.

Напомним, по ходу сезона Клим Костин перешел в ЦСКА из «Авангарда».