Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
2
:
Эдмонтон
5
Все коэффициенты
П1
51.00
X
15.00
П2
1.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.45
П2
4.83
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.08
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
0
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2

Алексей и Илья Протасы — 4-й дуэт братьев в истории «Вашингтона». Они вдвоем ассистировали Коулу Хатсону при шайбе в пустые ворота «Торонто»

Форвард «Вашингтона» Илья Протас дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (4:0).

19-летний белорус сыграл вместе со своим старшим братом Алексеем. Для «Кэпиталс» это 4-й случай, когда за команду сыграли два брата.

Ранее это были братья Ферраро (Питер и Крис), Хантеры (Марк и Дэйл) и Миллеры (Кевин и Келли).

Отметим, что Илья Протас набрал первое очко в лиге, ассистировав Коулу Хатсону при голе в пустые ворота. Вторым ассистентом выступил Алексей Протас.

Среди трех предыдущих братских дуэтов в истории «столичных» вместе поучаствовать в заброшенной шайбе удалось только Миллерам (1992 год).

Напомним, что в текущем сезоне на счету Ильи Протаса 62 (28+34) очка в 66 играх за «Херши» — фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ.