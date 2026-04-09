Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
2
:
Эдмонтон
5
Все коэффициенты
П1
51.00
X
15.00
П2
1.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.45
П2
4.83
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.08
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
0
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2

«Баффало» вернулся на 1-е место в Атлантическом дивизионе — 104 очка в 79 играх. У «Тампы» и «Монреаля» по 102 в 78

«Баффало» обыграл «Рейнджерс» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ и вернулся на первое место в Атлантическом дивизионе.

У «Сэйбрс» 104 очка в 79 играх (40 побед в основное время) против 102 в 78 у «Тампы» (39 побед в основное время) и «Монреаля» (32). Все три команды уже обеспечили себе места в розыгрыше Кубка Стэнли.

Напомним, что победитель дивизиона в первом раунде плей-офф сыграет с командой из зоны wild card. Команды, занявшие 2-е и 3-е место, встретятся друг с другом.

«Баффало» осталось сыграть с «Коламбусом» (по московскому времени — 10 апреля, дома), «Чикаго» (14 апреля, в гостях) и «Далласом» (16 апреля, дома).

«Лайтнинг» — с «Монреалем» (10 апреля, в гостях), «Бостоном» (11 апреля, в гостях), «Детройтом» (14 апреля, дома) и «Рейнджерс» (16 апреля, дома).

«Канадиенс» — с «Тампой» (10 апреля, дома), «Коламбусом» (12 апреля, дома), «Айлендерс» (13 апреля, в гостях) и «Филадельфией» (15 апреля, в гостях).