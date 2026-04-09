«Баффало» вернулся на 1-е место в Атлантическом дивизионе — 104 очка в 79 играх. У «Тампы» и «Монреаля» по 102 в 78

У «Сэйбрс» 104 очка в 79 играх (40 побед в основное время) против 102 в 78 у «Тампы» (39 побед в основное время) и «Монреаля» (32). Все три команды уже обеспечили себе места в розыгрыше Кубка Стэнли.
Напомним, что победитель дивизиона в первом раунде плей-офф сыграет с командой из зоны wild card. Команды, занявшие 2-е и 3-е место, встретятся друг с другом.
«Баффало» осталось сыграть с «Коламбусом» (по московскому времени — 10 апреля, дома), «Чикаго» (14 апреля, в гостях) и «Далласом» (16 апреля, дома).
«Лайтнинг» — с «Монреалем» (10 апреля, в гостях), «Бостоном» (11 апреля, в гостях), «Детройтом» (14 апреля, дома) и «Рейнджерс» (16 апреля, дома).
«Канадиенс» — с «Тампой» (10 апреля, дома), «Коламбусом» (12 апреля, дома), «Айлендерс» (13 апреля, в гостях) и «Филадельфией» (15 апреля, в гостях).