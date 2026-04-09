16-летний форвард «Ирбиса» Иванов про гол «Чайке» в 5-м овертайме: «Выходил на смену, а у меня уже темнело в глазах. Всю душу вложил в этот бросок, упал на лед без сил»

16-летний нападающий отличился на 143-й минуте. Гол стал для него первым в Olimpbet МХЛ.
"Я думаю, что это сон любого 16-летнего парня. Выходил на эту смену, а у меня уже темнело в глазах, я не понимал, что происходит. Поехал, мы зашли в зону, увидел, как Камалов скидывает мне шайбу, и я всю душу вложил в этот бросок. Попал, все начали радоваться, я упал на лед уже просто без сил.
Сегодня мы просто собрались всей командой, выиграли матч на характере — по-другому быть и не могло. Все думали только о победе, так и случилось.
Говорят, что молодые игроки очень быстро восстанавливаются. Я этого на себе, конечно, не почувствовал. Но за счет характера и силы воли получилось забить. Персонал делал все, чтобы нам было легче играть. За это им можно сказать только огромное спасибо", — сказал Иванов.