Матч-центр
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
0
:
Вашингтон
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Баффало
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Салават Юлаев
0
16-летний форвард «Ирбиса» Иванов про гол «Чайке» в 5-м овертайме: «Выходил на смену, а у меня уже темнело в глазах. Всю душу вложил в этот бросок, упал на лед без сил»

Форвард «Ирбиса» Даниил Иванов высказался про свой гол в пятом овертайме матча с "Чайкой (3:2 5ОТ, 2−2 в серии) в ⅛ финала Кубка Харламова.

16-летний нападающий отличился на 143-й минуте. Гол стал для него первым в Olimpbet МХЛ.

"Я думаю, что это сон любого 16-летнего парня. Выходил на эту смену, а у меня уже темнело в глазах, я не понимал, что происходит. Поехал, мы зашли в зону, увидел, как Камалов скидывает мне шайбу, и я всю душу вложил в этот бросок. Попал, все начали радоваться, я упал на лед уже просто без сил.

Сегодня мы просто собрались всей командой, выиграли матч на характере — по-другому быть и не могло. Все думали только о победе, так и случилось.

Говорят, что молодые игроки очень быстро восстанавливаются. Я этого на себе, конечно, не почувствовал. Но за счет характера и силы воли получилось забить. Персонал делал все, чтобы нам было легче играть. За это им можно сказать только огромное спасибо", — сказал Иванов.