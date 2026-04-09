Тренер «Динамо» Якубов о том, что прогнал оператора в Минске: «В КХЛ есть правила — не снимать информацию с планшетки. Он об этом знал — к скамейке хозяев не подъезж

Во время тайм-аута тренеры и игроки бело-голубых прогнали оператора. В трансляцию попали слова Якубова: «Уйди ## ###».
— Большой резонанс вызвал эпизод из второго матча серии с минским «Динамо», когда в концовке, заменив вратаря на шестого полевого игрока, вы жестко обратились к минскому телеоператору. Комментаторы в интернете вас раскритиковали, но некоторые болельщики «Динамо», наоборот, отметили, что со стороны команды это была чуть ли не самая энергичная акция во всей серии. Кто прав?
— Хорошо, что мы вернулись к этому вопросу.
В первую очередь хочу сказать, что я погорячился — слова были выбраны неправильные, приношу за них свои извинения — и телеоператору, и телезрителям.
Во-вторых, объясню причины такой реакции. Сейчас на скамейках запасных всех команд КХЛ находятся телеэкраны, вся информация с трансляций сразу же считывается и анализируется. В данном тайм-ауте наш тренерский штаб показывал все детали игры шестерки хоккеистов нашей команды — кто куда двигается и пасует. И, получается, в прямом эфире их могли увидеть все, включая соперников.
В КХЛ есть определенные правила — в такие моменты телеоператор не должен снимать всю информацию с планшетки. И, кстати, мы видели, что он об этом знает, поскольку к скамейке команды хозяев в данный момент он близко не подъезжал — в отличие от нашей.
Любой тренер должен защищать интересы своей команды. Это и произошло — пусть и в излишне эмоциональной форме. Для меня она в общем-то не является свойственной — я всегда открыт для прессы и общаюсь на профессиональном хоккейном языке.
К сожалению, тут в, возможно, одном из решающих эпизодов серии произошел такой эксцесс. Надеюсь, причины такой реакции теперь понятны, — сказал Якубов.