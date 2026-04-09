Макдэвид набрал 3+2 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ — 133 очка против 127. У Никиты есть 1 матч в запасе

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2) и был признан первой звездой.

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) очка в 79 играх в текущем сезоне.

Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги от трехкратного обладателя награды — форварда «Тампы» Никиты Кучерова (127 баллов в 72 играх, 43+84).

На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (123 в 76, 51+72).

До конца регулярки «Ойлерс» осталось провести 3 матча, «Лайтнинг» — 4, «Эвеланш» — 5.

Напомним, что в случае равенства очков у двух или более претендентов первый критерий определения победителя — большее число заброшенных шайб, второй (в случае равенства по голам) — меньшее число проведенных игр.