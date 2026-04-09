Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
19:30
Динамо Мн
:
Ак Барс
завершен
Сан-Хосе
2
:
Эдмонтон
5
Торонто
0
:
Вашингтон
4
Рейнджерс
3
:
Баффало
5
Локомотив
1
:
Салават Юлаев
0
Макдэвид набрал 130+ очков в 3 сезонах НХЛ и делит с Дионном 4-е место в истории. Чаще этой отметки достигали Гретцки, Лемье и Эспозито

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) очка в 79 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров.

Сезон со 130+ очками стал для Макдэвида третьим в карьере (2022/23 — 153 в 82, 2023/24 — 132 в 76).

По числу таких сезонов он сравнялся с Марселем Дионном (3) и делит с ним 4-е место в истории лиги.

В топ-3 входят Уэйн Гретцки (13 сезонов со 130+ баллами), Марио Лемье (6) и Фил Эспозито (4).

Макдэвид набрал 3+2 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ — 133 очка против 127. У Никиты есть 1 матч в запасе.