Макдэвид набрал 130+ очков в 3 сезонах НХЛ и делит с Дионном 4-е место в истории. Чаще этой отметки достигали Гретцки, Лемье и Эспозито

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) очка в 79 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров.
Сезон со 130+ очками стал для Макдэвида третьим в карьере (2022/23 — 153 в 82, 2023/24 — 132 в 76).
По числу таких сезонов он сравнялся с Марселем Дионном (3) и делит с ним 4-е место в истории лиги.
В топ-3 входят Уэйн Гретцки (13 сезонов со 130+ баллами), Марио Лемье (6) и Фил Эспозито (4).
Макдэвид набрал 3+2 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ — 133 очка против 127. У Никиты есть 1 матч в запасе.