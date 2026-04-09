Макдэвид сделал 15-й хет-трик в регулярках НХЛ (в этом сезоне — 3-й) — 4-й результат среди действующих игроков. Он обогнал Кросби, Малкина и Мэттьюса

На счету 29-летнего канадца стало 133 (47+86) очка в 79 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке бомбардиров.
Хет-трик стал для Макдэвида третьим в этом сезоне. Всего у него 15 игр с 3+ шайбами в регулярках — 4-й результат среди действующих игроков.
Макдэвид обошел Остона Мэттьюса («Торонто»), Сидни Кросби и Евгения Малкина («Питтсбург»), у которых по 14 хет-триков.
Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 34), Давид Пастрняк («Бостон», 19) и Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 16).
В истории «Ойлерс» Коннор тоже идет на 4-м месте. Больше хет-триков только у Уэйна Гретцки (43), Яри Курри и Гленна Андерсона (по 20).
Макдэвид набрал 3+2 в матче с «Сан-Хосе» и увеличил отрыв от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ — 133 очка против 127. У Никиты есть 1 матч в запасе.