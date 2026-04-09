Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови — наш капитан, и мы поддержим его»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о будущем Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

Ранее 40-летний капитан «Вашингтона» высказался о возможном продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством “Вашингтона”. В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».

"Мы поддержим Ови. Как бы он ни захотел уйти, он заслужил это право. Пусть он не спешит и примет лучшее решение для своей семьи. Я полностью его в этом поддерживаю.

Если он захочет вернуться в следующем сезоне, мы примем его с распростертыми объятиями. Он наш капитан! Если же он все-таки решит уйти из хоккея, то я поддержу его, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Возможно, это последний сезон величайшего форварда в истории, и у меня была возможность тренировать команду, когда он побил рекорд. Это нечто очень особенное.

В последние годы все видели, что Алекс способен на все, чего, казалось бы, не мог достичь. У него была голевая засуха, а потом он забросил 9 шайб в 12 играх. Теперь вот ему 40 лет, а он снова забивает 30 голов за сезон. Остается лишь качать головой. В НХЛ довольно сложно забросить даже 10 шайб за сезон, а Ови забивает 30 в 40 лет. С учетом того, что лига становится лучше и быстрее, от отрицает любую логику", — сказал Карбери.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше