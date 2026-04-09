Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Не уверен, что он знает, чего хочет, я его полностью понимаю. Пойдем тем путем, который нам представится»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о будущем Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

Ранее российский нападающий заявил, что примет решение о продолжении карьеры летом: «Нужно поговорить с семьей и с руководством “Вашингтона”. В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».

"Я не имею представления о его намерениях. Он сказал нам, что хочет подождать до межсезонья, чтобы принять решение, и я полностью это понимаю и уважаю. Я не уверен, что в глубине души он знает, чего хочет. Мы продолжим помогать ему и поддерживать в процессе принятия решений, насколько это возможно. И когда он будет готов рассказать нам, мы будем готовы это услышать.

Я смотрю на межсезонье как на книгу «Выбери свое приключение». Сценарий появится в мае, и тогда придется принимать решения, основываясь на нем. А в июне появится другой сценарий. Если он скажет нам: «Я завершаю карьеру», — то мы начнем принимать решения, основываясь на этом. А если он скажет, что хочет вернуться, мы будем отталкиваться от этого. Мы пойдем тем путем, который нам представится", — сказал Патрик.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше