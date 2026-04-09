Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Виннипег
П1
2.51
X
4.15
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Каролина
П1
3.86
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Миннесота
П1
2.35
X
4.20
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
:
Калгари
П1
1.55
X
5.10
П2
5.54
Хоккей. НХЛ
04:00
Юта
:
Нэшвилл
П1
1.98
X
4.34
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Сан-Хосе
П1
2.00
X
4.47
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Вегас
П1
3.48
X
4.40
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
:
Ванкувер
П1
1.62
X
4.73
П2
4.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Анас об 1:2 от «Ак Барса»: «Разочаровались, в каждом матче мы настроены только на победу. Получили хороший урок. Подумаем над тем, что можем полезного извлечь из этого поражения»

Нападающий минского «Динамо» Сэм Анас прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Источник: Спортс''

Это первое поражение минского клуба в этом плей-офф.

— Разочаровались, в каждом матче мы настроены только на победу. Получили хороший урок. Подумаем над тем, что можем полезного извлечь из этого поражения. Через день — новая игра.

— Сегодня игра шла до ошибки?

— Я думаю, что сегодня не хватало взаимопонимания между нами, шайба не держалась. Какие-то отскоки были, понятно, что обе команды играют в равных условиях. Это не оправдания, нам не хватало сегодня коннекта.

— Что за ситуация у вас случилась с Галимовым, когда он упал после столкновения с вами?

— Это плей-офф. Больше нечего добавить.

— Чувствовали, что против вашей тройки «Ак Барс» играл плотнее?

— Против всех наших игроков играют жестко. Понятно, что нас будут бить. Это плей-офф, тут так бывает. Все хотят победить, — сказал Анас.

«Ак Барс» обыграл «Динамо» Минск (2:1) и повел 1−0 в серии. Пустозеров сделал дубль.