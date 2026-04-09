Анас об 1:2 от «Ак Барса»: «Разочаровались, в каждом матче мы настроены только на победу. Получили хороший урок. Подумаем над тем, что можем полезного извлечь из этого поражения»

Это первое поражение минского клуба в этом плей-офф.
— Разочаровались, в каждом матче мы настроены только на победу. Получили хороший урок. Подумаем над тем, что можем полезного извлечь из этого поражения. Через день — новая игра.
— Сегодня игра шла до ошибки?
— Я думаю, что сегодня не хватало взаимопонимания между нами, шайба не держалась. Какие-то отскоки были, понятно, что обе команды играют в равных условиях. Это не оправдания, нам не хватало сегодня коннекта.
— Что за ситуация у вас случилась с Галимовым, когда он упал после столкновения с вами?
— Это плей-офф. Больше нечего добавить.
— Чувствовали, что против вашей тройки «Ак Барс» играл плотнее?
— Против всех наших игроков играют жестко. Понятно, что нас будут бить. Это плей-офф, тут так бывает. Все хотят победить, — сказал Анас.
«Ак Барс» обыграл «Динамо» Минск (2:1) и повел 1−0 в серии. Пустозеров сделал дубль.