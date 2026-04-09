Гатиятулин о 2:1 с «Динамо» Минск: «Ставили задачи из эмоционального перевести в рациональное. В целом получилось — сыграли расчетливо, прагматично. Хорошая командная победа»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в первом матче серии ¼ финала Кубка Гагарина с минским «Динамо» (2:1).

Источник: Спортс‘’

— Первый матч серии, понимали, какая здесь поддержка у соперника, поэтому ставили задачи из эмоционального перевести в рациональное. В целом это получилось — сыграли расчетливо, прагматично. Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

— Можно ли говорить, что победу удалось достичь благодаря замедлению игры?

— Если в регулярном чемпионате идет разбор больше своих матчей, то в серии плей-офф с одним соперником идет более глубокий разбор команды. Мы готовились к игре, в целом удалось воплотить компоненты, которые разбирали. Поэтому сыграли хорошо.

— Артем Галимов еще в серии с «Трактором» залезал под кожу сопернику. Как вы оцените его игру?

— Это в первую очередь хоккей, на льду всегда происходят единоборства, никто не хочет уступать. Тем более в плей-офф, здесь эмоции накаляются. Ничего выходящего за рамки не было.

— Всего одно меньшинство было в матче. Команды знают цену удалений?

— Соглашусь с вами. Любая деталь, любой компонент может быть решающим.

— Соперник бросил в сторону ворот 70 раз, из них вы 28 сблокировали. Тоже компонент победы?

— Самоотверженная игра, это одна из составляющих. Здесь и характер проявляется. Но я скажу, что и мы свои отрезки в атаке проводили хорошо, создали достаточно голевых моментов.

— Пропущенная шайба оставляет ложку дегтя в выигранном матче или не обращаете на него внимание?

— Это игровой отрезок. Всегда идет разбор разных моментов, ситуаций. Мы сыграли матч, идет шаг за шагом. Разберем моменты, готовимся к следующему матчу, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» обыграл «Динамо» Минск (2:1) и повел 1−0 в серии. Пустозеров сделал дубль.