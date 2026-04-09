Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.15
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.86
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.54
Хоккей. НХЛ
04:00
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.34
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.47
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.48
X
4.40
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.73
П2
4.80
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Квартальнов об 1:2 от «Ак Барса»: «Атака подвела. Не оправдали ожидания, мы были чуть сами не свои. Люблю иногда такое слово — “перекурили”. Надо подумать»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался после первого матча серии второго раунда плей-офф с «Ак Барсом» (1:2).

Источник: Спортс‘’

Это первое поражение минского клуба в этом плей-офф.

— Хорошая команда… Немножко первый период не удался, не цеплялись, не играли… Не было таких шансов… Атака подвела. Нужно было терпеть, ждать шанса. На пересменке получили гол… Такая ошибка дорого стоит. Команда противника умеет терпеть. Так получилось… Готовились к следующей игре.

— Перед этой игрой вообще стоял вопрос тонуса команды?

— Думаю, у Казани тонус был получше. Они выглядели боевитее. Мы на один день раньше закончили в первом раунде, но… Все рядом, однако это та вещь, которую надо перебороть.

— Испытываете особые эмоции от противостояния с «Ак Барсом»?

— Плей-офф, ребят. Здесь все команды хорошие, это очень хорошая команда.

— Показалось, что «Ак Барс» намеренно пытался замедлить хоккей. Было неудобно подстраиваться и играть?

— Навскидку они чуть были побыстрее в коротких отрезках. Мы понимаем, в чем момент. Нападение сыграло на голову ниже, чем раньше.

Мы это сказали ребятам, что это другой соперник и надо играть совершенно по-другому. Не оправдали ожидания. Сэм (Анас) был сам не свой, Лима (Алекс Лимож) тоже. Пиня (Виталий Пинчук) старался, но играл чуть по-другому. Здесь нужно понять и сыграть чуть по-другому. Давайте сошлемся на то, что перерыв большой был.

Но надо понять, что играем чуть с другой командой, которая умеет терпеть. Мы пытались что-то сделать. Но не получалось.

— Было ощущение, что соперник по первой тройке вашей играл именно?

— Уже сказал, что они сами были не свои. Тот драйв и тот огонь, который ребята нам давали… Не могу сказать, что «Ак Барс» ничего нам не дал сделать, это мы были чуть сами не свои. Люблю иногда такое слово — «перекурили». Надо подумать, — сказал Квартальнов.

«Ак Барс» обыграл «Динамо» Минск (2:1) и повел 1−0 в серии. Пустозеров сделал дубль.