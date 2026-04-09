Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.15
П2
2.47
03:30
Чикаго
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.86
X
4.60
П2
1.75
04:00
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.67
04:00
Колорадо
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.54
04:00
Юта
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.34
П2
3.20
05:00
Анахайм
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.47
П2
3.17
05:00
Сиэтл
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.48
X
4.40
П2
1.88
05:30
Лос-Анджелес
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.73
П2
4.80
не начался
Айлендерс
:
Торонто
П1
X
П2
не начался
Баффало
:
Коламбус
П1
X
П2
не начался
Детройт
:
Филадельфия
П1
X
П2
не начался
Монреаль
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
не начался
Нью-Джерси
:
Питтсбург
П1
X
П2
не начался
Оттава
:
Флорида
П1
X
П2
завершен
Динамо Мн
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2

Грицюк об адаптации в НХЛ: «Палат, Братт, Немец мне очень помогли. Подтянули меня к себе, звали на ужины, постоянно общались. Ондржей всегда говорил: если что-то не понимаешь, подходи, спрашивай»

Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк высказался об уровне своего английского языка.

Источник: Спортс‘’

— Многие переживали, насколько для вас будет сложен английский язык. Как прошел этот этап?

— Честно, первый месяц был очень тяжелым. Я немного готовился, но когда приехал — просто потерялся. Новая раздевалка, люди, речь, диалекты. Ты вроде слушаешь, пытаешься переводить, но почти ничего не понимаешь.

Тренеров я еще как-то понимал, мог ответить простыми фразами. Потом началась предсезонка, постепенно стало легче. А уже по ходу сезона случилось так, что Евгений Дадонов получил травму, и я остался единственным русским в команде.

И здесь мне очень помогли ребята — Ондржей Палат, Йеспер Братт, Шимон Немец. Они подтянули меня к себе, звали на ужины, постоянно общались. Палат вообще сильно помогал — и в быту, и в раздевалке. Всегда говорил: если что-то не понимаешь, подходи, спрашивай.

— Он по-русски понимает?

— Нет, общались по-английски, просто он старался говорить максимально просто. Вначале все со мной так разговаривали. Я стал больше времени проводить с ними, начал слушать, привыкать — и довольно быстро начал понимать почти все. Но при этом на какое-то время перестал говорить: стеснялся, потому что не мог формулировать так же, как они.

Сейчас уже проще. Я понимаю практически все и могу объясниться, но говорю простыми словами. Условно — не сложными фразами, а по сути. «Дай мне пить» — все.

— То есть для интервью английского пока не хватает?

— Для базовых вещей — да, хватает. Можно ответить, кого-то отметить, что-то простое сказать. Но если говорить о каких-то игровых деталях, нюансах — там уже сложнее, не всегда хватает слов, — сказал Грицюк.