Пустозеров о 2:1 с «Динамо» Минск: «У нас был план, которого мы старались придерживаться — получилось. Хорошо, что начали серию с победы — это важно»

Форвард «Ак Барса» Алексей Пустозеров поделился мыслями после победы в первом матче ¼ финала Кубка Гагарина с минским «Динамо» (2:1).

Источник: Спортс‘’

Он сделал дубль в этой игре.

— Какие впечатления от игры?

— Отличная атмосфера, в Минске здорово болеют за свою команду. Думаю, нас это тоже подгоняет вперед. Получился хороший матч с хорошей и организованной командой. У нас был план, которого мы старались придерживаться — получилось. Хорошо, что начали серию с победы — это важно.

— Насколько чувствуете свой вклад в победу команды?

— Стараюсь об этом не думать. Рад, что забил, открыл счет в матче. Это помогло нам, чуть-чуть инициатива была у нас. Но это игры плей-офф: не стоит отталкиваться от того, кто первый забивает. Мы продолжали работать.

— Соперник часто накладывал смены, вы выходили против тройки Анас — Пинчук — Лимож. Насколько сложно было играть против них?

— Мы разбирали все звенья, знали, что будем выходить под это звено. Получилось их сдержать. Там мастеровитые ребята, поэтому пытались сыграть против них поплотнее. Сегодня это получилось, но послезавтра новая игра — нужно делать то же самое.

— Вы вторую серию подряд забиваете первый гол «Ак Барса». Совпадение?

— Думаю, что да. Не акцентирую на этом внимание.

— Вы начинали сезон в запасе, но сейчас забиваете голы. Как вы вытерпели тогда и вернулись сейчас?

— Скажу банальные вещи: продолжал работать и ждал своего шанса. У меня дружная семья — все меня поддерживали. При этом не хотел бы вспоминать то, что было в начале сезона.

— Что у вас с носом?

— Была стычка — своим же визором попало, — сказал Пустозеров.