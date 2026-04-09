Пустозеров о 2:1 с «Динамо» Минск: «У нас был план, которого мы старались придерживаться — получилось. Хорошо, что начали серию с победы — это важно»

Он сделал дубль в этой игре.
— Какие впечатления от игры?
— Отличная атмосфера, в Минске здорово болеют за свою команду. Думаю, нас это тоже подгоняет вперед. Получился хороший матч с хорошей и организованной командой. У нас был план, которого мы старались придерживаться — получилось. Хорошо, что начали серию с победы — это важно.
— Насколько чувствуете свой вклад в победу команды?
— Стараюсь об этом не думать. Рад, что забил, открыл счет в матче. Это помогло нам, чуть-чуть инициатива была у нас. Но это игры плей-офф: не стоит отталкиваться от того, кто первый забивает. Мы продолжали работать.
— Соперник часто накладывал смены, вы выходили против тройки Анас — Пинчук — Лимож. Насколько сложно было играть против них?
— Мы разбирали все звенья, знали, что будем выходить под это звено. Получилось их сдержать. Там мастеровитые ребята, поэтому пытались сыграть против них поплотнее. Сегодня это получилось, но послезавтра новая игра — нужно делать то же самое.
— Вы вторую серию подряд забиваете первый гол «Ак Барса». Совпадение?
— Думаю, что да. Не акцентирую на этом внимание.
— Вы начинали сезон в запасе, но сейчас забиваете голы. Как вы вытерпели тогда и вернулись сейчас?
— Скажу банальные вещи: продолжал работать и ждал своего шанса. У меня дружная семья — все меня поддерживали. При этом не хотел бы вспоминать то, что было в начале сезона.
— Что у вас с носом?
— Была стычка — своим же визором попало, — сказал Пустозеров.