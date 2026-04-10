Зуб забил «Флориде». У защитника «Оттавы» 5+24 в 78 матчах

Россиянин набрал 29-е (5+24) очко в сезоне, всего он провел 78 игр.
Сегодня за 22:32 — лучший показатель среди полевых игроков «Сенаторс» (2:00 — в меньшинстве) — у Зуба 4 броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность — «плюс 2».
Защитник «Оттавы» Артем Зуб забил гол в матче с «Флоридой» (5:1).
Россиянин набрал 29-е (5+24) очко в сезоне, всего он провел 78 игр.
Сегодня за 22:32 — лучший показатель среди полевых игроков «Сенаторс» (2:00 — в меньшинстве) — у Зуба 4 броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность — «плюс 2».