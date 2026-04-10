Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
2
:
Ванкувер
1
П1
1.35
X
5.63
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
3
:
Сан-Хосе
0
П1
1.03
X
19.00
П2
54.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
0
:
Вегас
2
П1
23.00
X
8.50
П2
1.15
Хоккей. НХЛ
3-й период
Даллас
5
:
Миннесота
4
П1
1.35
X
4.00
П2
17.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
2
:
Калгари
1
П1
11.00
X
1.08
П2
20.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
4
:
Нэшвилл
1
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
П1
2.11
X
3.96
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Каролина
7
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Виннипег
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Коламбус
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Филадельфия
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Флорида
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Торонто
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
1
:
Ак Барс
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
«Айлендерс» выиграли 1-й матч при Дебуре — 5:3 с «Торонто» при 44:16 по броскам. Команда отстает от 3-го места в дивизионе на 1 очко

«Айлендерс» одержали победу над «Торонто» (5:3 при 44:16 по броскам в створ) в регулярном чемпионате НХЛ и прервали серию из 4 поражений.

Это был дебютный матч Питера Дебура в роли главного тренера клуба с Лонг-Айленда. На днях он сменил в этой должности Патрика Руа.

В тройку звезд матча вошли форвард Калум Ричи (1+1), защитники Энтони Деанджело (0+2) и Мэттью Шефер (23-й гол в сезоне).

С 91 очком в 79 играх «Айлендерс» продолжают борьбу за плей-офф — они отстают на 1 балл от идущей на третьем месте в Столичном дивизионе «Филадельфии».

Все 3 заключительных матча регулярки команда проведет дома — с «Оттавой» (по московскому времени — 11 апреля), «Монреалем» (13 апреля) и «Каролиной» (15 апреля).