«Айлендерс» выиграли 1-й матч при Дебуре — 5:3 с «Торонто» при 44:16 по броскам. Команда отстает от 3-го места в дивизионе на 1 очко

Это был дебютный матч Питера Дебура в роли главного тренера клуба с Лонг-Айленда. На днях он сменил в этой должности Патрика Руа.
В тройку звезд матча вошли форвард Калум Ричи (1+1), защитники Энтони Деанджело (0+2) и Мэттью Шефер (23-й гол в сезоне).
С 91 очком в 79 играх «Айлендерс» продолжают борьбу за плей-офф — они отстают на 1 балл от идущей на третьем месте в Столичном дивизионе «Филадельфии».
Все 3 заключительных матча регулярки команда проведет дома — с «Оттавой» (по московскому времени — 11 апреля), «Монреалем» (13 апреля) и «Каролиной» (15 апреля).