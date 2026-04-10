Шефер забросил 23 шайбы в сезоне и повторил рекорд НХЛ для защитников-новичков. Лич установил его 37 лет назад

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:3) и был признан третьей звездой.
На счету 18-летнего канадца стало 59 (23+36) очков в 79 играх в текущем сезоне при полезности «+16».
Шефер повторил рекорд лиги по голам за сезон для защитников-новичков. Его установил Брайан Лич (1988/89, «Рейнджерс», 23 шайбы в 68 играх).